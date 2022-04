Acanthe Developpement : Rapport financier Annuel exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport annuel 2021

Sommaire

Rapport d'activité

Profil 2

Le mot du Président 3

Direction & organisation 4 La polique sociale

et environnementale 5

Le patrimoine 6 Liste des immeubles

du Groupe 9

Données financières 10

Rapport financier

Rapport de gestion du Conseil

d'Administration 16

Comptes Annuels 2021 61 Comptes Consolidés 2021 85 Rapports des Commissaires

aux Comptes

142

Profil

Patrimoine

ACANTHE DÉVELOPPEMENT est une société européenne et foncière éligible au statut SIIC, dont la valeur du patrimoine est située à plus de 95 % dans les quartiers privilégiés de Paris.

La stratégie d'ACANTHE DÉVELOPPEMENT est basée sur la gestion rigoureuse d'actifs d'exception et la recherche des meilleures signatures garantissant la valorisation de son portefeuille et sécurisant le rendement du patrimoine.

ACANTHE DÉVELOPPEMENT est cotée au compartiment C de NYSE Euronext Paris et fait partie de l'indice IEIF SIIC.

84,5 %

EN VALEUR CONSTITUÉS DE BUREAUX

ET DE COMMERCES AU 31/12/2021

148,1 MILLIONS D'EUROS DE FONDS PROPRES ATTRIBUABLES AUX PROPRIÉTAIRES

9 462 m2 DE SURFACE TOTALE AU 31/12/2021

95 %

EN VALEUR DANS LE QUARTIER CENTRAL DES AFFAIRES

ET CENTRE HISTORIQUE DE PARIS

117,1

MILLIONS D'EUROS AU 31/12/2021 (IMMEUBLES + PARKING)

5 IMMEUBLES AU 31/12/2021

Le mot du Président

Après une année 2020 dominée par une crise sanitaire mondiale sans précédent et la plus forte récession depuis la seconde guerre mondiale, 2021 a été à l'inverse une année de reprise, avec une croissance du PIB en France de 7 %, la plus forte que la France ait connu depuis 1969, qui n'efface toutefois que partiellement le recul de 8 % enregistré l'année précédente.

Cette reprise a été largement financée à crédit par un recours massif à la dette publique, portée par des taux négatifs et une politique monétaire particulièrement accommodante.

Cette abondance de liquidités a soutenu la valorisation des actifs, réels et financiers, et laisse aujourd'hui poindre une reprise de l'inflation, qui est devenue significative dans la seconde partie de l'année 2021, avec un rythme annuel de 3,6 % en 2021, inconnu depuis de nombreuses années.

Dans ce contexte, le volume des investissements en immobilier d'entreprise en France a reculé de 8 % sur un an, à un niveau légèrement inférieur à la moyenne des dix dernières années. Ce recul reste toutefois modéré au vu du contexte sanitaire et de la baisse notable de la demande de bureaux enregistrée en 2020, qui a créé un certain attentisme des investisseurs, d'autant que la fin de l'année a été marquée par une accélération des transactions.

Comme toujours dans un marché plus difficile, le segment « prime » résiste beaucoup mieux : le taux de capitalisation pour des bureaux dans Paris QCA termine l'année à 2,70 % tandis que la demande locative dans ce secteur reste préservée : le taux de vacance immédiat, qui reste stable à 7,4 % en Île-de-France, recule ainsi de 3,6 % à 3,1 % à Paris QCA tandis que les loyers dépassent dans ce secteur leur plus haut historique à 930 €/m²/an.

Pour 2022, il est acquis que l'année sera marquée par les bouleversements induits par la guerre en Ukraine, dont les effets économiques et géopolitiques devraient être massifs. Le renforcement des pressions inflationnistes préexistantes est une certitude mais il reste à en mesurer l'ampleur et la portée. Ce nouveau facteur d'instabilité et d'incertitude a pris le pas sur la crise du Covid qui parait se résorber, sauf en Asie.

Cette reprise de l'inflation pourrait avoir un impact sur le marché immobilier, à travers une probable hausse de taux, mais aussi des coûts de construction et leur effet éventuels sur les loyers.

L'année s'ouvre donc une fois encore sur une période de forte incertitude avec des risques (inflation, hausse de taux notamment) dont l'ampleur reste néanmoins à déterminer, mais aussi des facteurs de résilience, l'immobilier, particulièrement le segment « prime », pouvant continuer à bénéficier à plein de son statut de valeur refuge.

Dans ce contexte, le Groupe valide une fois de plus la pertinence de sa stratégie orientée sur les immeubles prime et le Quartier Central des Affaires (QCA) parisien. La société a pu profiter d'une belle opportunité pour céder dans des conditions avantageuses l'immeuble situé au 184 rue de Rivoli, en réalisant une fois encore une très belle plus-value et confirmant une fois de plus sa capacité de créer de la valeur pour ses actionnaires.

Il ne s'interdit pas d'autres arbitrages au gré des opportunités.

L'année 2021 se traduit par un bénéfice consolidé de 8,3 M€, dont 8,9 M€ de plus-value de cession de l'immeuble rue Rivoli, 3,5 M€ dus à la variation positive de la juste valeur des immeubles, soit une hausse de 3,1 % de la valorisation du patrimoine témoignant une fois encore de la pertinence des investissements réalisés par le Groupe. La santé financière du Groupe reste solide et lui permet de traverser sereinement cette période difficile : la trésorerie au 31 décembre 2021 était de 19,9 M€, et le Groupe est complètement désendetté.

ALAIN DUMÉNIL

Président du Conseil d'Administration et Directeur Général