AcBel Polytech Inc. est une société basée à Taïwan dont l'activité principale est la recherche, le développement, la conception, la fabrication et la vente d'alimentations à découpage. Les principaux produits de la société sont les alimentations électriques et autres. Les produits de la société sont principalement utilisés dans l'électronique grand public, les serveurs de niveau industriel, les produits de stockage et les produits de réseau, ainsi que les produits d'énergie verte. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers, tels que les autres régions d'Asie, les Amériques et l'Europe.

Secteur Equipements et composants électriques