ACC Limited a informé que Mme Rashmi Khandelwal, secrétaire générale et responsable de la conformité et membre clé du personnel d'encadrement, a présenté sa démission afin de saisir d'autres opportunités en dehors de l'entreprise et qu'elle sera libérée des services de l'entreprise à compter de la fermeture des bureaux le 15 novembre 2022.