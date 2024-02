Accel Entertainment, Inc. est un opérateur de jeux distribués aux États-Unis et un partenaire pour les propriétaires d'entreprises locales sur les marchés qu'il dessert. L'activité de la société consiste en l'installation, la maintenance et l'exploitation de terminaux de jeux, d'appareils de remboursement qui déboursent les gains et contiennent des fonctionnalités de guichet automatique bancaire (GAB), et d'autres appareils de divertissement dans des lieux autorisés autres que les casinos, tels que les restaurants, les bars, les tavernes, les magasins de proximité, les magasins d'alcool, les relais routiers et les magasins d'alimentation. Elle exploite également des guichets automatiques dans des lieux de jeu et autres. La plateforme de jeux en tant que service de la société fournit aux entreprises locales une solution de jeu clé en main. Elle possède tous ses équipements de jeu et gère le processus d'exploitation pour ses partenaires licenciés. En plus de ses activités de jeux, la société installe, exploite et entretient des dispositifs de remboursement dotés d'une fonctionnalité de guichet automatique, des guichets automatiques et des appareils de divertissement, notamment des juke-boxes, des jeux de fléchettes, des tables de billard, des flippers et d'autres appareils.

Secteur Casinos et jeux