Chainalysis lève 170 millions de dollars lors d'un 6ème tour de financement avec une valorisation de 8,6 milliards de dollars.

Le tour de financement, le sixième depuis le lancement de la société, a été mené par GIC, le fonds souverain de Singapour. Des investisseurs précédents tels que Blackstone, Bank of New York Mellon et la société de capital-risque Accel ont également participé.

"Il y a toute une transformation en cours où les systèmes d'exploitation du monde de la finance passent à la crypto. Notre entreprise aura une grande opportunité sur ce marché", a déclaré à Reuters Michael Gronager, cofondateur et directeur général de Chainalysis, lors d'un entretien téléphonique.

"Nous nous développons dans des régions telles que l'Europe et l'Asie-Pacifique. Jusqu'à présent, nous n'avions pratiquement aucune présence en Amérique du Sud, c'est donc une autre zone de croissance pour nous. Il est clair que nous investissons dans des expansions internationales", a-t-il ajouté.

Alors que les organismes gouvernementaux reconnaissent depuis longtemps l'importance des données et de l'analyse de la blockchain, la demande a atteint de nouveaux sommets l'année dernière pour les produits de gestion des risques et de veille économique des bourses, des plateformes financières décentralisées et des institutions financières qui entrent dans l'espace des cryptomonnaies, a déclaré Chainalysis dans un communiqué.

L'adoption et l'acceptation croissantes des crypto-monnaies ont également conduit à une plus grande surveillance réglementaire, ce qui a renforcé la demande des utilisateurs institutionnels pour les services de Chainalysis.

GIC et BNY Mellon ont confirmé leur investissement dans Chainalysis dans un communiqué. Blackstone et Accel ont également confirmé leurs investissements dans des courriels séparés adressés à Reuters.

"Chainalysis est dans une position unique d'exploitation d'une entreprise SaaS (logiciel en tant que service) dans l'espace des cryptomonnaies en raison de la stabilité de son modèle d'affaires ainsi que de la demande croissante de confiance et de sécurité dans l'ensemble de l'industrie", a déclaré Choo Yong Cheen, responsable des investissements en capitaux privés chez GIC.

Le SaaS est également appelé logiciel "à la demande".

BNY Mellon a déclaré que son investissement dans Chainalysis était une "progression naturelle" d'une "alliance productive" déjà établie.

En juin de l'année dernière, Chainalysis a levé 100 millions de dollars, menés par la société d'investissement Coatue.