Accelerate Diagnostics, Inc. est une société de diagnostic in vitro. La société est engagée dans la fourniture de solutions qui améliorent les résultats pour les patients grâce au diagnostic des infections graves. Sa plateforme de diagnostic in vitro, le système Accelerate Pheno, utilise la technologie génotypique pour identifier les agents pathogènes infectieux et la technologie phénotypique pour réaliser l'antibiogramme, qui détermine si les cellules bactériennes ou fongiques vivantes sont résistantes ou sensibles à un antibiotique particulier. Il détecte et identifie les agents pathogènes directement à partir d'un seul échantillon de patient, puis effectue un antibiogramme sur la base des résultats de l'identification. Le système Accelerate Pheno se caractérise par une automatisation immédiate et se compose d'un instrument fixe et d'un kit de test à usage unique. Le kit Accelerate PhenoTest BC, associé à d'autres résultats cliniques et de laboratoire, permet de diagnostiquer la bactériémie et la fongémie, deux affections potentiellement mortelles présentant un risque élevé de morbidité et de mortalité.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés