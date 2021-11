Accell Group N.V. : Bon timing pour revenir à l'achat 29/11/2021 | 10:34 Nicolas Chéron 29/11/2021 | 10:34 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 37.6€ | Objectif : 44.6€ | Stop : 34.6€ | Seuil d'invalidation : 39.1€ | Potentiel : 18.62% Le support des 35.65 EUR actuellement testé devrait permettre au titre Accell Group N.V. de retrouver le chemin de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 37.6 € pour viser les 44.6 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Accell Group N.V. représente actuellement 4.62 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 25/11/2020 au cours de 25.75 €.

Points forts La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Produits de récréation Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ACCELL GROUP N.V. 45.65% 1 143 SHIMANO INC. 30.04% 25 503 POOL CORPORATION 50.12% 22 417 PELOTON INTERACTIVE, INC. -69.41% 15 324 YAMAHA CORPORATION 0.00% 9 352 YETI HOLDINGS, INC. 41.48% 8 490 BRUNSWICK CORPORATION 30.82% 7 689 POLARIS INC. 25.25% 7 242 BRP INC. 21.03% 6 526 THOR INDUSTRIES, INC. 17.42% 6 063 CALLAWAY GOLF COMPANY 13.45% 5 067

Données financières EUR USD CA 2021 1 327 M 1 497 M - Résultat net 2021 61,7 M 69,7 M - Dette nette 2021 82,3 M 92,9 M - PER 2021 16,8x Rendement 2021 1,29% Capitalisation 1 041 M 1 174 M - VE / CA 2021 0,85x VE / CA 2022 0,77x Nbr Employés 3 100 Flottant 87,8% Prochain événement sur ACCELL GROUP N.V. 04/03/22 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 38,80 € Objectif de cours Moyen 48,27 € Ecart / Objectif Moyen 24,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs A. H. Anbeek Chairman-Management Board & CEO Ruben Baldew Chief Financial Officer Robert Ter Haar Chairman- Supervisory Board Gert van de Weerdhof Vice Chairman-Supervisory Board Daniëlle Jansen Heijtmajer Member-Supervisory Board