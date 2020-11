Decathlon ouvre une nouvelle enseigne à Berne

Zurich (awp) - Decathlon ouvre mercredi un nouveau magasin à Berne, annonce mardi un communiqué du producteur et distributeur d'articles de sport. Il s'agit de la deuxième enseigne au sein de la capitale fédérale.

Plus de 100 sports sont représentés au sein de ce nouveau site de Berne-Westside sur près de trois milles mètres carrés qui comptera 20 collaborateurs. "Avec un fort accent mis sur la mobilité douce, le fitness et les sports de glisse avec en grande première un service de location qui correspondent aux attentes et pratiques des utilisateurs sportifs locaux", précise la filiale du groupe français.

Avec ce nouveau magasin, Decathlon Suisse comptera 24 enseignes et plus de 850 collaborateurs.

