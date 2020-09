Accenture : Wedbush Securities relève son objectif

22/09/2020 | 16:43

Wedbush Securities a annoncé mardi qu'il relevait son objectif de cours sur Accenture de 240 à 255 dollars, tout en maintenant un conseil 'surperformance' sur le titre du groupe de conseil en technologies.



Dans une note de recherche, le courtier américain explique que l'activité du spécialiste de l'externalisation devrait continuer à profiter du dynamisme des nouvelles technologies digitales, notamment de type SMAC (réseaux sociaux, analytique et cloud), sur fond d'épidémie de Covid.



S'il s'attend à ce que les prochains résultats trimestriels du groupe dépassent les prévisions de Wall Street, Wedbush précise qu'il n'est pas acheteur agressif aux niveaux actuels, anticipant des prévisions plutôt prudentes de la part du groupe technologique pour le nouvel exercice.



