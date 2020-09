Accenture : BPA un peu sous les attentes au 4e trimestre

24/09/2020 | 13:24

Accenture dévoile au titre de son dernier trimestre 2019-20, un BPA en croissance de 14% à 1,99 dollar grâce à des gains sur un investissement, mais sans lesquels il s'est tassé de 2% à 1,70 dollar, manquant de trois cents le consensus de marché.



Le cabinet de conseil et de services d'externalisation a vu son chiffre d'affaires reculer de 2% à 10,84 milliards de dollars (-1% en monnaies locales), pénalisé par un déclin des revenus de coûts de voyages remboursables.



Revendiquant ainsi des résultats annuels en ligne avec les attentes, Accenture annonce un relèvement de 10% de son dividende trimestriel, à 88 cents par action, et une hausse de cinq milliards de dollars de son autorisation de rachats d'actions.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.