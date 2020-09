Accenture : collabore avec Oracle pour transformer la fonction finance de la banque Nickel

L’implémentation de la Solution Oracle Cloud ERP Cloud a été menée en seulement six mois

Accenture (NYSE : ACN), membre platine d’Oracle PartnerNetwork (OPN), a mené un projet de modernisation du système d’information de Nickel, filiale de BNP Paribas et première néo-banque française, en réalisant la transformation numérique de sa fonction finance grâce au déploiement de la Solution Cloud ERP (Enterprise Resource Planning) d’Oracle.

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme OXYGENE, un programme lancé par Nickel en 2019, pour moderniser, simplifier et harmoniser son système d’information grâce à une migration vers le Cloud, permettant d’adopter les meilleures pratiques en termes de gestion financière. Nickel a choisi Oracle Cloud ERP sur la base de trois différentiateurs clés : la simplicité du paramétrage et de l’usage de l’application, le coût et l’évolutivité de la solution et l’agilité apportée par le cloud. Accenture a piloté la mise en œuvre de la solution, en s’appuyant sur son expertise en transformation numérique, ses méthodologies innovantes dans la mise en œuvre des solutions Oracle Cloud ainsi que sa connaissance et son expérience des métiers de la finance.

« Nous sommes fiers de jouer un rôle clé en aidant Nickel à exploiter toutes les possibilités du Cloud, en toute confiance, c'est-à-dire à migrer, gérer et innover en toute sécurité afin d'améliorer l'agilité et les performances des opérations », déclare Philippe Montmartin, Lead Oracle Cloud ERP d’Accenture France & Benelux. « Ce projet, qui a permis à Nickel de poursuivre sa stratégie d’innovation continue, est autre bel exemple de la force de notre collaboration avec Oracle. »

En seulement six mois, Accenture a permis à Nickel de :

Mettre en place un système virtuel intégré pour les processus comptables basés sur des référentiels et des données finance unifiés tels que les référentiels fournisseurs de la banque, les plans de comptes opérationnels communs, et les clés analytiques communes aux différents pays ;

Centraliser les processus comptables au sein d’un seul système fournissant une vaste couverture fonctionnelle, s’intégrant aisément avec les principales applications bancaires, de paie et autres applications clés de Nickel.

Accélérer et standardiser la production de comptes clients ;

Renforcer l’audit et la couverture des contrôles internes ainsi que les fonctionnalités du reporting financier.

« Aujourd’hui, de plus en plus de sociétés choisissent de basculer dans un modèle software-as-a-service leurs applications métiers, que ce soit la finance, les RH, la logistique ou bien encore le marketing et les ventes. Et nombreuses sont celles qui décident d’entamer cette migration avec l’ERP, comprenant que la fonction finance est un composant essentiel de la stratégie et de la pérennité de l’entreprise », déclare Eric Gatrio, Directeur des Applications Oracle France. « Outre une nouvelle collaboration fructueuse avec nos partenaires d’Accenture, je me réjouis qu’une banque, avec toutes ses contraintes réglementaires et ses exigences en termes de disponibilité, de sécurité et de confidentialité des données, ait choisi de faire confiance à nos solutions Cloud – que nous avons conçues spécifiquement autour de la sécurité – et nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre cette collaboration fructueuse avec Nickel et d’autres institutions financières. »

« La croissance de Nickel, en France aussi bien qu’à l’étranger, nous impose de toujours plus fiabiliser nos processus internes. L’adoption d’une solution ERP Cloud nous permet de nous focaliser sur notre cœur de métier en nous appuyant sur les solutions de marché les plus performantes pour nos fonctions supports. Nous sommes très heureux d'avoir collaboré avec Accenture et Oracle sur un projet d’une telle envergure », ajoute Olivier Jean, Directeur Général Délégué de Nickel.

A noter qu’Olivier Jean discutera plus en détail de ce projet à l’occasion d’un webinar organisé par Oracle en partenariat avec Accenture le 30 septembre prochain à 17H.

Pour toute inscription : Webcast Transformation Digitale de la fonction Finance de Nickel

A propos de Nickel

Nickel propose un compte courant ouvert à tous, sans condition de revenus, de dépôts ou de patrimoine, et sans possibilité de découvert ni de crédit. Le compte s’ouvre en 5 minutes chez un buraliste agréé par la Banque de France et fournit, pour 20€ par an, une Mastercard® internationale, un RIB nominatif et des outils pour suivre ses opérations en temps réel (Web, mobile, SMS). A ce jour, 1,7 million de comptes Nickels ont été ouverts auprès d’un réseau de distribution qui compte plus de 5 700 buralistes et points Nickel partenaires

