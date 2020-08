Accenture : retenu pour un contrat de l'US Air Force

19/08/2020 | 16:00

Accenture a annoncé mercredi avoir été retenu par l'US Air Force dans le cadre du plan de transformation stratégique mis en place par l'armée de l'air américaine.



Le géant du conseil indique figurer parmi les huit entreprises sélectionnées par l'US Air Force, qui cherche à moderniser ses processus systèmes afin d'en accroître l'efficacité.



Accenture compte, pour ce qui le concerne, se concentrer sur des services numériques permettant d'aligner les modèles organisationnels et de favoriser une gestion axée sur les données et les performances au sein de dix bureaux du Département américain de la Défense.



Le contrat, d'une durée de cinq ans, affiche une valeur maximale de 990 millions de dollars.



