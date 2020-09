La valeur du jour à Wall Street - ACCENTURE dans les profondeurs du S&P 500

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Accenture perd 5,93% à 216,97 dollars et est relégué à l'avant dernière place de l'indice S&P 500 en raison de résultats décevants au quatrième trimestre, clos fin août. Cette publication est une mauvaise nouvelle pour l'ensemble du secteur des services informatiques car la firme américaine est considérée comme un mètre étalon dans le secteur. L'augmentation de la rémunération des actionnaires annoncée à l'occasion de cette publication n'est d'aucun secours pour la valeur.Le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net de 1,29 milliard de dollars, soit 1,99 dollar par action, à comparer avec 1,13 milliard de dollars, soit 1,74 dollar, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,70 dollars, soit 3 cents sous le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a reculé de 2% à 10,84 milliards de dollars alors que le marché visait 10,93 milliards. Les ventes ont baissé de 1% hors impact des changes.Accenture a enregistré 14 milliards de dollars de commandes (+8%), réparties entre le consulting (6,5 milliards de dollars) et l'infogérance (7,5 milliards de dollars).Le groupe a augmenté de 10% son dividende à 88 cents et le conseil d'administration a approuvé un programme de rachat d'actions supplémentaire de 5 milliards de dollars.Sur l'exercice 2021, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation vise un bénéfice par action ajusté compris entre 7,80 à 8,10 dollars. Le marché cible 8,13 dollars. La marge opérationnelle est, elle, attendue en amélioration de 10 à 30 points de base, soit entre 14,8% et 15%.La croissance des revenus est prévue entre 2% et 5% et les devises auront un impact négatif de 1 point.