Accenture : a reçu un prix du cabinet d'analystes IDC

Accenture a été nommé leader du commerce B2B et des ventes numériques dans la fabrication industrielle par le cabinet d'analystes IDC.



Le rapport, ' IDC MarketScape: Worldwide B2B Commerce Services for Industrial Manufacturing 2021 Vendor Assessment ', analyse les capacités de huit fournisseurs mondiaux de services informatiques (TI) qui aident les entreprises de fabrication industrielle à exécuter leurs stratégies de commerce B2B et à mettre en oeuvre des solutions de commerce B2B.



Dans le rapport, IDC note qu'' Accenture dispose d'un solide leadership dans le domaine du commerce numérique B2B industriel et de la transformation numérique des ventes des fabricants industriels ' et qu'' Accenture est hautement reconnue pour sa compétence technologique et son expérience de projet '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.