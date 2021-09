Accenture : La valeur du jour à Wall Street - Accenture soutenu par des résultats solides et l'amélioration de la rémunération des actionnaires

L'action Accenture progresse de 1,30% à 339,01 dollars alors que le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a présenté une nouvelle fois des résultats meilleurs que prévu. Cette bonne performance et sa confiance dans ses perspectives lui permettent d'augmenter de 10% le dividende trimestriel à 97 cents par action et d'autoriser un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars. Le concurrent de Capgemini est l'un des grands gagnants de l'accélération de la numérisation du monde.



Au quatrième trimestre, clos fin août. Le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 1,42 milliard de dollars, soit 2,20 dollars par action, à comparer avec 1,29 milliard de dollars, soit 1,99 dollar par action, un an plus tôt. Le marché anticipait 2,19 dollars par action.



Le chiffre d'affaires a bondi de 24% à 13,4 milliards de dollars alors que les analystes visaient 13,38 milliards. Les ventes ont progressé de 21% hors impact des changes.



Sur le plan commercial, Accenture a enregistré un montant de 15 milliards de dollars de commandes (+7%), dont 8 milliards pour le consulting et 7,1 milliards de dollars pour l'infogérance.



Sur l'exercice 2022, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation vise un bénéfice par action compris entre 9,90 à 10,18 dollars, en hausse de 13% à 16% sur un an. Le marché cible 9,87 dollars. La marge opérationnelle est, elle, attendue en amélioration de 10 à 30 points de base, soit entre 15,2% et 15,4%.



La croissance des revenus est prévue entre 12% et 15% et les devises auront un impact négatif de 0,5%. Leur progression devrait atteindre entre 18% et 22% au premier trimestre pour atteindre entre 13,90 et 14,35 milliards de dollars. Wall Street vise 13,51 milliards de dollars.