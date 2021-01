Accenture : Selon le rapport « Fjord Trends 2021 » d'Accenture Interactive, l'année 2021 va redéfinir le 21ème siècle

L’année 2020 marque un tournant dans le monde entier en termes de modes de vie, de travail et de loisirs pour les individus et les organisations. Le rapport annuel d’Accenture Interactive établit sept tendances émergentes ouvrant la voie vers de nouveaux horizons prometteurs pour les entreprises, les consommateurs et la société en 2021.

Alors que la crise liée à la COVID-19 a bouleversé le fonctionnement des économies et de la société dans leur ensemble, l’ingéniosité humaine a initié une vague d’innovations qui devraient façonner les décennies à venir, selon un nouveau rapport d’Accenture (NYSE : ACN).

Le rapport « Fjord Trends 2021 », quatorzième édition d’une série de rapports annuels du réseau mondial de designers et de créateurs d’Accenture Interactive, met en exergue les opportunités pour les organisations d’explorer des domaines inconnus en adoptant de nouvelles stratégies et en proposant de nouveaux services et de nouvelles expériences pour faire face à l’évolution des besoins humains.

« L’histoire montre que de chaque crise mondiale naît une nouvelle ère de réflexion, affirme Sohel Aziz, directeur exécutif d’Accenture Interactive France et Benelux. L’avenir nous réserve une multitude de mondes possibles. Certains sont effrayants, d’autres prometteurs, mais tous sont largement inexplorés. Le reste du siècle se joue maintenant. Les entreprises ont carte blanche pour penser et agir différemment. »

Le rapport annuel révèle que la pandémie n’a pas seulement engendré des bouleversements mais a également permis de mettre en exergue ce qui est essentiel pour les populations : l’esprit de solidarité et d’innovation. Par conséquent, les entreprises font face à de tout nouveaux défis : comment réagir sur les plans opérationnels, comment adapter sa communication, comment répondre aux attentes en constante évolution des consommateurs et se montrer plus bienveillantes envers eux, tout en restant compétitif dans une économie marquée par l’incertitude ?

Le rapport Fjord Trends 2021 propose des recommandations pratiques sur la manière dont les organisations peuvent contribuer à façonner le renouveau du 21ème siècle. Ce rapport analyse sept tendances émergentes capables d’influencer le monde de l’entreprise, et le comportement des consommateurs :

Transfert collectif : 2020, traversée par l’épidémie de la Covid-19 est une année paradoxale. En 2020, le monde a vécu un déplacement collectif. La façon dont nous faisons les choses, où nous les faisons, tout cela a complètement changé et a affecté le confort de nos moments de vie, qu’ils soient quotidiens ou exceptionnels. Pour toutes les marques, il s’agit de repenser les expériences et les moments pour les proposer. L’innovation maison : Le « système D » fait depuis longtemps partie de la culture populaire, mais 2020 a amplifié son utilisation. Des astuces créatives ont fait leur apparition dans tous les foyers, comme par exemple les salariés en télétravail qui transforment leur table à repasser en bureau, ou les parents qui s’improvisent enseignants. En favorisant l’ingéniosité humaine, la technologie joue un rôle nouveau et fait donc jaillir toute notre créativité. Du responsable politique au coach personnel, beaucoup ont redéfini l’usage des jeux vidéo et de plates-formes telles que TikTok pour diffuser des concerts et faire passer des messages importants. Aujourd'hui, les entreprises doivent considérer la co-création comme un produit, en concevant des outils et des plateformes qui aident les gens à créer pour eux-mêmes. Un esprit d’équipe : La transformation de notre relation au travail, aux horaires de travail et à l'espace de travail a commencé depuis un certain temps sous l'impulsion de la technologie. Cette évolution s'est accélérée en 2020, poussant les entreprises à repenser non seulement l'expérience employée mais aussi les obligations réciproques employeur/salarié. Ainsi pour ceux qui télétravaillent, le bureau s’invite à la maison, ce qui a des conséquences : par exemple, la tenue vestimentaire des salariés au sein de leur maison lors d’un appel vidéo professionnel. Qui se tient responsable de la protection du droit à la vie privée des salariés en télétravail ? L’avenir ne sera pas à taille unique pour tous : le monde du travail va probablement expérimenter le sur-mesure pendant un certain temps. Réenchanter les interactions : L’écran est devenu à la fois notre fenêtre au monde et notre scène en 2020. Passant beaucoup plus de temps à interagir par écrans interposés, nous ressentons la « monotonie » induite par un design standardisé, nous voulons être stimulés et inspirés par ce que nous voyons sur l’écran. Les organisations doivent repenser le design, le contenu, les publics et les liens entre ces éléments pour offrir des expériences en ligne qui procurent plus de plaisir et surprise. Souplesse chain : La maison est devenue la nouvelle vitrine des commerçants. Pour autant, les consommateurs qui achètent en ligne veulent retrouver la même satisfaction et le plaisir de l’immédiat dans cette expérience et à la livraison. Souvent déceptives, ces expériences offrent un immense champ d'opportunités. Pour répondre à ces nouvelles attentes, les supply chains sont soumises à une grande pression et questionnent les business models… Nos clients vont devoir évaluer l’ensemble de leurs actifs physiques et se focaliser sur la satisfaction des dernières étapes de l’acte d’achat. Flexibilité et résilience de l’organisation sont clés pour s’adapter rapidement à ces évolutions. Le défi de l’empathie : Les consommateurs accordent beaucoup d’importance aux valeurs défendues par les marques et à la façon dont celles-ci se traduisent. La pandémie a mis en lumière des difficultés et des inégalités qui sont devenues un sujet de préoccupation majeur et un défi pour les entreprises. Les entreprises doivent faire preuve de pragmatisme et d’empathie pour être perçues comme des acteurs qui concrétisent leurs bonnes intentions. A la recherche des rituels perdus : La pandémie et les politiques sanitaires ont bouleversé nos rituels et donc les liens affectifs qui y sont associés. Cette période a été propice au requestionnement et à la recherche de sens : recherche de réconfort, nouvelles habitudes pour un changement global, plus positif, santé mentale et physique… Alors que les gens s'adaptent, les entreprises doivent trouver leur place dans ce nouveau contexte et comment elles peuvent aider leurs clients à développer de nouvelles habitudes de vie.

« Comme nous l’avons constaté l’année passée, la technologie n’est pas à l'origine de l’innovation, mais elle peut constituer un outil puissant permettant de stimuler le génie humain, même en temps de bouleversements majeurs », explique Sohel Aziz. « L’année prochaine devrait être celle de l’espoir. La société a observé et vécu de grands changements. Ces tendances vont déterminer notre logique et nos futures actions, ce que nous prenons avec nous pour l’avenir et ce que nous laissons derrière nous. Nous pouvons faire mieux et tout le monde mérite mieux. »

Chaque année, Accenture Interactive recueille des tendances pour l’année à venir dans les domaines de l’entreprise, de la technologie et du design auprès de son réseau mondial de design composé de plus de 2 000 créateurs répartis sur plus de 40 sites. Le rapport Fjord Trends 2021 étudie la façon dont les personnes, les organisations et les marques répondent aux besoins humains.

