ACCENTURE : UBS relève son conseil à l'achat

Le 19 juillet 2024 à 15:54 Partager

UBS a annoncé vendredi avoir relevé son conseil sur le titre Accenture, porté de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours maintenu à 400 dollars.



Dans une note de recherche, le bureau d'études déclare anticiper une expansion des multiples de valorisation sur lesquels se traite l'action sur fond d'accélération des revenus tirés de l'IA.



'Si nous comprenons bien les inquiétudes qui entourent l'évolution des dépenses en technologies, nous pensons que la bascule qui s'opère au niveau du 'mix' (en faveur du 'cloud', de la transformation numérique, de la cybersécurité et maintenant de l'IA générative) devrait générer une croissance plus élevée et plus pérenne', explique l'analyste.



UBS ajoute que l'évolution des ventes chez les 10 principaux partenaires d'Accenture laisse entrevoir, de son point de vue, une accélération de la croissance du chiffre d'affaires dans les 12 mois à venir, ce qui lui fait penser que le marché n'intègre pas encore totalement les promesses liées à l'IA.



