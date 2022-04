Accenture a finalisé l'acquisition d'AFD.Tech, une société de services réseau spécialisée dans l'ingénierie, les opérations et les services réseau. Les conditions financières de cette opérations n'ont pas été divulguées.



L'équipe d'AFD.Tech est composée de plus de 1 600 personnes. Elle apporte une expertise multidisciplinaire dans l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des réseaux de nouvelle génération, tels que la 5G et la fibre.



' L'expertise de l'équipe d'AFD.Tech combinée aux capacités Cloud First d'Accenture offre un large spectre de pratiques éprouvées, d'excellence opérationnelle et d'ingéniosité humaine pour aider les clients à conduire une transformation complète de leurs différents réseaux ' indique le groupe.



