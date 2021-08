Accenture a finalisé l'acquisition de Trivadis, un fournisseur de services informatiques spécialisé dans les plates-formes et les solutions qui permettent un approvisionnement hautement automatisé et une utilisation innovante des données.



' Basé à Glattbrugg, en Suisse, Trivadis utilise une suite d'accélérateurs et d'actifs propriétaires pour aider les entreprises à faire progresser le cycle de vie de leurs plateformes de données, à automatiser les tâches opérationnelles dans les bases de données, à développer des solutions d'entrepôt de données et à accélérer les migrations vers le cloud ' indique le groupe.



L'équipe de Trivadis, composée de plus de 700 professionnels répartis en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Roumanie, rejoint l'équipe Data & AI d'Accenture au sein du groupe Accenture Cloud First.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.