Accenture : accord stratégique de Novetta avec l'US Air Force

La société Accenture Federal Services (AFS) annonce aujourd'hui que Novetta, une société d'analyse avancée qu'elle a acquise en août 2021, a conclu un accord afin de pouvoir commercialiser Platform One, la plateforme de développement de logiciels de l'US Air Force (USAF).



Concrètement, cet accord de deux ans va permettre à Novetta de revendre et de prendre en charge les produits Iron Bank (soit des environnements conçus pour réaliser la programmation) et Big Bang (des services d'Infrastructure-as-Code et de Configuration-as-Code) de la plate-forme.



' Grâce à la commercialisation de Platform One, les clients de l'ensemble du gouvernement fédéral, ainsi que les partenaires de l'industrie, profiteront d'une meilleure rapidité d'exécution des missions et d'une sécurité accrue ', explique en substance Tiffanny Gates, directrice générale principale d'AFS.



Accenture précise que Platform One comprend une variété de logiciels commerciaux open source, spécialement conçus pour prendre en charge le développement de logiciels DevSecOps.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.