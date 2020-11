Accenture : achète Arca, une firme de services d'ingénierie

Accenture annonce l'acquisition d'Arca, une société espagnole de services d'ingénierie, alors que le géant du conseil cherche à renforcer ses capacités de réseau 5G.



L'accord renforcera le rôle d'Accenture en tant que partenaire clé pour l'ingénierie, la conception et le déploiement de services réseau - notamment 5G.



Il renforcera également son expertise dans les domaines de la voix, des données, de la vidéo, du fixe, du mobile et de l'IoT en Espagne et au Portugal, a indiqué le groupe.



Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.



Fondée en 1998, Arca possède 14 bureaux en Espagne, dont Madrid, Valence, Barcelone et Séville, avec environ 640 employés.



