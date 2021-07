Accenture : achète Open Mind, spécialiste en cybersécurité

Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition d'Open Mind, une société de services de cybersécurité basée en France.



Open Mind fournit des services de conseil, de sécurité cloud et d'infrastructure, de cyberdéfense et de sécurité gérée afin de permettre à ses clients de mettre en oeuvre les meilleures pratiques en matière de conformité réglementaire.



A la suite de cette acquisition, une centaine de professionnels hautement qualifiés en cybersécurité va rejoindre l'effectif d'Accenture Security composé de 8000 professionnels dans le monde.



Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.



