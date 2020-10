Accenture : achète Zag, spécialiste des technologies SAP

06/10/2020 | 12:41

Accenture annonce ce mardi avoir fait l'acquisition de Zag, une société basée en Nouvelle-Zélande spécialisée en technologie SAP.

Cette acquisition renforcera les capacités de transformation numérique d'Accenture en Nouvelle-Zélande et en Australie et lui permettra de répondre à la demande croissante des entreprises migrant vers le cloud et les produits de nouvelle génération.



Zag possède des bureaux à Auckland, Wellington, Sydney et Melbourne avec un personnel de plus de 200 professionnels.



La société propose des services de conseil, de développement, d'assistance, de test et de migration vers le cloud, en utilisant les technologies SAP.



Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.