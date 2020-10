Accenture : acquisition d'Enimbos en Espagne

26/10/2020 | 11:56

Accenture annonce l'acquisition d'Enimbos, ce qui va permettre au groupe d'augmenter ses capacités AWS et sa stratégie multi-cloud et ses services de migration vers le cloud en Espagne et au Portugal.



Cette acquisition fait suite à l'annonce récente par Accenture d'un investissement de 3 milliards de dollars US pour aider ses clients à réaliser ses migrations vers le cloud et à accélérer leurs transformations numériques.



' Enimbos est un partenaire conseil de premier plan d'AWS avec plus de 130 certifications AWS et entretient des relations étroites avec d'autres fournisseurs de services dans le cloud ' indique le groupe.



