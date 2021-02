Accenture : acquisition d'Infinity Works au Royaume Uni

Accenture annonce l'acquisition d'Infinity Works, société de conseil britannique spécialisée dans la transformation numérique, pour renforcer ses capacités de cloud au Royaume Uni, transaction dont les termes financiers ne sont pas divulgués.



Fondé en 2014, Infinity emploie environ 440 professionnels qui travaillent avec des écosystèmes tels qu'Amazon Web Services. Pour rappel, Accenture a fait part récemment du rachat d'Edenhouse, un partenaire SAP lui aussi basé au Royaume Uni.



Ces acquisitions s'inscrivent dans le cadre de la création d'Accenture Cloud First, nouvelle unité qui doit comprendre 70.000 professionnels du cloud et pour laquelle Accenture prévoit d'investir trois milliards de dollars sur les trois prochaines années.



