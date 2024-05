Accenture : acquisition d'Openstream Holdings au Japon

Accenture a annoncé vendredi l'acquisition d'Openstream Holdings, une société japonaise spécialisée dans les technologies numériques et la gestion des données.



Le géant de l'externalisation des processus métier explique que l'opération va lui permettre de mettre la main sur les deux filiales que compte l'entreprise, Open Stream d'un côté et Neutral de l'autre.



Open Stream, qui emploie autour de 600 personnes, propose des services de conseil et d'intégration de systèmes à des clients issus des secteurs de la logistique et de la distribution, que ce soit dans le 'cloud', l'IA, l'Internet des objets (IoT) ou la cybersécurité.



Avec ses 400 professionnels, Neutral se focalise pour sa part sur les marchés de l'automobile et de l'industrie manufacturière, avec un savoir-faire axé sur la gestion des processus de production et de la conception 3D.



Les termes financiers du rachat n'ont pas été rendus publics.



