Accenture : acquisition de 2 cabinets de conseils en Italie

La société Accenture fait savoir qu'elle a finalisé l'acquisition de Customer Management IT et SirfinPA, deux cabinets de conseil italiens spécialisés dans les solutions technologiques pour la justice et la sécurité publique.



Fondées en 2010, les deux entreprises acquises sont reconnues pour leur travail dans le secteur IT italien, avec des bureaux à Rome, Naples et Rende, et emploient plus de 300 professionnels.



Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.



