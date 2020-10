Accenture : acquisition de N3 finalisée

21/10/2020 | 15:10

Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition -annoncée le mois dernier- de N3, société de ventes B2B (business to business) basée à Atlanta et spécialisée en intelligence artificielle et en apprentissage automatique.



Cette société fondée en 2004 sert des marques comme Cisco, Microsoft et SAP dans des domaines tels que le cloud et les réseaux 5G. Il compte environ 2.200 employés aux Etats-Unis et dans d'autres pays comme le Brésil, l'Inde, l'Allemagne et le Royaume Uni.



