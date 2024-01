Accenture : acquisition de la société Impendi

Le 17 janvier 2024 à 16:52 Partager

Accenture annonce avoir acquis Impendi, un fournisseur de services de sourcing et d'approvisionnement axé sur les clients du capital-investissement.



Impendi aide les sociétés de capital-investissement à prendre des décisions d'approvisionnement qui augmentent leur rentabilité et améliorent les résultats financiers des sociétés de leur portefeuille.



Accenture a considérablement élargi ses capacités de capital-investissement au cours de l'année écoulée pour répondre à la demande croissante des investisseurs en capital-investissement.



'Impendi nous aidera à accélérer cette mission grâce à ses solutions innovantes de sourcing et d'approvisionnement, ses services éprouvés de conseil, d'exécution et d'analyse pour le secteur du capital-investissement, de la diligence raisonnable à la création et à la livraison de valeur', a déclaré Jay Scanlan, responsable mondial du groupe Private Equity d'Accenture.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.