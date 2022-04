 Accenture annonce Accenture Song

Accenture (NYSE : ACN) annonce aujourd'hui qu'Accenture Interactive devient Accenture Song. Ce changement reflète les services mondiaux proposés par l’entreprise post-pandémie, qui réinventent les connexions avec les consommateurs, les ventes, le commerce et le marketing et l'innovation, et qui répond à la forte demande des clients d’une croissance issue d’une pertinence durable pour le consommateur, à la vitesse d’une vie en constante évolution.

S'appuyant sur l’historique culture du changement d'Accenture, le nom Accenture Song évoque une forme durable et universelle de façonnage humain, de connexion, d'inspiration, de prouesse technique et d'expérience - libérant l'imagination et les idées de ses collaborateurs pour qu’ils proposent des résultats tangibles.

"Accenture Song symbolise le projet de croissance post-pandémie que nous entreprenons avec nos clients", a déclaré David Droga, CEO et creative chairman d'Accenture Song. "Depuis ses débuts, Accenture Interactive a accompagné ses clients dans la construction et le développement de leur activité, à partir de l’analyse de leur expérience. Les besoins d'aujourd'hui sont radicalement différents. Pour s'emparer des prochaines vagues de croissance, les entreprises doivent désormais fonctionner à la vitesse de la vie, en démontrant sans cesse leur pertinence pour leurs clients, leurs collaborateurs et le monde plus globalement.

Nous disposons des meilleurs talents qui contribueront à façonner l'avenir de nombreuses industries. L'association de la créativité et de la technologie nous permet non seulement de voir les problèmes différemment, mais aussi de les résoudre avec simplicité et à grande échelle. En tant qu'Accenture Song, nos opportunités sont illimitées, tant pour nos clients que pour nos collaborateurs", a ajouté M. Droga.

Une étude à paraître prochainement d'Accenture Song montre que près de 90% des cadres dirigeants déclarent que les besoins actuels des consommateurs et collaborateurs changent plus rapidement que la capacité des dirigeants à transformer leur entreprise, ce qui accroit leur demande de nouveaux modèles de croissance.

"La pandémie a fondamentalement changé la manière dont les entreprises de B2C et de B2B doivent s'engager auprès des clients et des collaborateurs ; la vitesse à laquelle elles doivent opérer et innover ; et les opportunités de créer de nouveaux produits, services et modèles de croissance", a déclaré Julie Sweet, CEO monde d'Accenture. "Les entreprises leaders au cours de la prochaine décennie entreprendront une réinvention totale de l'entreprise, et Accenture Song opère de manière unique à l'intersection de la créativité, de la technologie, de l'intelligence et de l'industrie pour aider nos clients à réinventer des connexions et des expériences significatives, notamment dans le Metaverse Continuum, les ventes, le commerce, le marketing et les nouvelles plateformes. De l'idée à la création et à l'exploitation avec des services managés stratégiques, nous permettons à nos clients d'accéder beaucoup plus rapidement aux idées, aux talents et aux résultats."

Accenture Song - dont le chiffre d'affaires devrait atteindre 14 milliards de dollars d'ici la fin de l'année fiscale 2022 (31 août 2022) - travaille avec des marques tournées vers l’avenir comme Coinbase, Blue Buffalo de General Mills et Shiseido. En complément, Accenture Song collabore avec Capri Holdings, groupe mondial de mode et de luxe composé des marques emblématiques Versace, Jimmy Choo et Michael Kors, pour transposer sa riche expérience d'achat de produit de luxe en magasin en une expérience numérique alignée sur les désirs uniques de leurs clients et accélérer sa croissance durable.

Accenture Song continue d'être à la pointe de l'exploitation de la révolution technologique en cours grâce à sa connaissance approfondie des consommateurs et des entreprises pour créer de nouvelles opportunités de croissance et découvrir de nouvelles frontières. Plus récemment, l’entreprise a annoncé les services Accenture Metaverse Continuum - avec des professionnels hautement qualifiés et des capacités de pointe pour concevoir, exécuter et gérer les initiatives métavers des clients.

La quarantaine d’acquisitions réalisée au cours de la dernière décennie deviendra Accenture Song et renforcera les synergies en matière d'innovation produit, de design d'expérience, de marketing et de commerce. Droga5 continuera à opérer sous sa propre marque.

