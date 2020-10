Accenture : annonce un partenariat avec le MIT

26/10/2020 | 12:38

Accenture et le MIT annoncent aujourd'hui s'associer dans le but d'étudier comment la convergence de l'industrie et de la technologie transformera à l'avenir le commerce mondial.



Les experts de la technologie, de la stratégie et de l'industrie d'Accenture ainsi que les meilleurs esprits du MIT vont participer à cette initiative quinquennale.



L'idée générale est de créer de nouveaux programmes de recherche et d'éducation qui puissent aider les entreprises et les pays à saisir l'opportunité de la convergence de l'industrie, de la technologie et des marchés afin de créer plus de valeur, à 360 degrés et pour tous.





