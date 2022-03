Accenture : bénéfice dilué de 2,54 $ par action au T2

Accenture a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022 (clos le 28 février 2022) avec un chiffre d'affaires de 15,0 milliards de dollars, en croissance de 24% et de 28% en devises locales par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 2,06 milliards de dollars, soit une augmentation de 25% par rapport à la même période de l'année dernière et la marge d'exploitation s'élève à 13,7%, ce qui correspond à celle du deuxième trimestre de l'année dernière.



Les nouvelles commandes pour le trimestre ont atteint le chiffre record de 19,6 milliards de dollars, avec des commandes record de 10,9 milliards de dollars pour le conseil et 8,7 milliards de dollars pour l'externalisation.



Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 2,54 $, soit une hausse de 14% par rapport aux 2,23 $ du deuxième trimestre de l'exercice précédent qui comprenait 0,21 $ de gains sur un investissement. En excluant ces gains, le BPA a augmenté de 25% par rapport au BPA ajusté de 2,03 $ du deuxième trimestre de l'année dernière.



