Accenture : choisi par Telenor Normay pour se moderniser

Telenor Norway a choisi Accenture pour l'aider à moderniser son organisation informatique en passant à un environnement basé sur le cloud.



Cette collaboration permet également de réunir les talents des équipes d'Accenture et de Telenor Norvège afin de renforcer les compétences de l'organisation informatique de Telenor en matière de logiciels et de données.



'Nous accompagnons Telenor dans sa transformation numérique tout en développant une culture durable de l'innovation', déclare Torbjørn Eik-Nes, directeur général d'Accenture en Norvège. 'Cela permettra à Telenor de rester agile et compétitif dans le secteur des télécommunications.'



Ce travail de transformation numérique s'appuie sur plus de 25 ans de collaboration entre Accenture et Telenor Norvège pour mettre en oeuvre de nouvelles technologies, de nouveaux modèles opérationnels et de nouveaux chemins de croissance.



