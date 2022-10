Accenture : choisi par le ministère des anciens combattants

Accenture annonce que sa filiale Accenture Federal Services (AFS) occupera un rôle de premier plan dans le cadre d'un contrat d'innovation en soins de santé de 650 millions de dollars avec le ministère des Anciens Combattants aux Etats-Unis.



Ce contrat AVAIL (Accelerating Veteran Affairs Innovation and Learning) permettra au ministère et à l'Office of Healthcare Innovation and Learning (OHIL) d'accélérer la conception, le développement et les tests d'innovations dans le domaine de la santé.



Accenture Federal Services évoque notamment des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la télésanté, pour aider à offrir une valeur significative aux cliniciens, aux administrateurs, aux soignants et, plus important encore, aux vétérans.'



