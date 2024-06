Accenture : collaboration avec L3Harrris Technologies

Le 17 juin 2024 à 16:27 Partager

Accenture annonce une collaboration avec L3Harris Technologies. Ce dernier utilisera l'expertise d'Accenture en cloud, infrastructure et services applicatifs pour améliorer l'agilité, l'évolutivité et l'expérience utilisateur.



Une partie des professionnels IT de L3Harris rejoindra Accenture pour bénéficier de nouvelles formations et compétences.



Selon Christopher E. Kubasik, dirigeant de L3Harris, cette collaboration permettra de moderniser et d'automatiser l'infrastructure IT de l'entreprise plus rapidement. Les avantages incluent une meilleure gestion des coûts, un service client amélioré et une expérience enrichie pour les talents IT.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.