Accenture : collaboration avec le canadien League

Accenture a annoncé mardi qu'il avait scellé un accord de collaboration avec League, une plateforme canadienne de services technologiques axés sur le secteur de la santé.



Aux termes de l'accord, le géant américain du conseil associera ses capacités en matière d'analyse de données et d'intégration des systèmes avec la plateforme d'expérience de soins de santé développée par League.



L'idée, selon les deux partenaires, est de permettre la création d'expériences de soins de santé numériques 'personnalisées'.



Accenture et League disent déjà collaborer avec Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec), la principale chaîne de pharmacies de détail au Canada, afin d'étendre les capacités de la plateforme PC Health, qui relie les patients à un réseau de prestataires de soins de santé.



