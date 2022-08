Accenture : collaboration en Inde sur la formation avec AWS

Accenture annonce collaborer avec AWS (Amazon Web Services) afin d'aider les personnes sans emploi en Inde à démarrer une carrière dans le cloud computing via AWS re/Start, un programme de développement des compétences.



S'étirant sur 12 semaines, ce programme est proposé gratuitement et prépare les apprenants à assurer un rôle simple dans les domaines des opérations informatiques, de la fiabilité du site et du support d'infrastructure.



Accenture finance le programme et le déploie en Inde par le biais de quatre organisations à but non lucratif qui font partie de l'écosystème de compétences d'Accenture en Inde : Anudip Foundation, Don Bosco Tech Society, Magic Bus Foundation et Hope Foundation.



' Notre programme de formation aide les chômeurs et les personnes sous-employées à travers l'Inde à développer des compétences cloud essentielles et à trouver des opportunités cloud à la demande', résume Amit Mehta, responsable du développement commercial pour l'éducation et la formation, Amazon Internet Services Private Limited.



