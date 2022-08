Accenture : collaboration étendue avec Changi Airport Group

Accenture annonce étendre sa collaboration pour trois années supplémentaires avec le Changi Airport Group (CAG) afin de transformer les opérations et améliorer l'expérience des voyageurs au sein de l'aéroport de Singapour Changi.



La collaboration élargie s'appuie sur un partenariat entre Accenture et CAG qui a débuté en 2019.



Dans le cadre du nouvel accord, les deux organisations s'appuieront sur des technologies telles que la réalité augmentée, l'apprentissage automatique, l'Internet des objets et l'informatique de pointe pour permettre à Changi d'accompagner au mieux les voyageurs, d'avant leur arrivée à l'aéroport jusqu'après leur départ.



