Accenture : collabore avec CNH sur les véhicules connectés

Accenture et Microsoft collaborent avec CNH Industrial pour aider le constructeur italien de véhicules et d'équipements à développer des produits et services connectés 'intelligents'.



Dans le cadre de leur collaboration de cinq ans, les trois entreprises vont lancer un réseau mondial de centres numériques au Brésil, en Europe, en Inde et aux États-Unis.



Les véhicules connectés de CNH offriront aux clients de nouvelles fonctionnalités, telles que la production agricole assistée par ordinateur, la maintenance prévisionnelle, la gestion améliorée des flottes et le transport écologique, ont ajouté les entreprises.



CNH Industrial prévoit également de développer des services numériques pilotés par les données pour aider ses clients à promouvoir la durabilité, comme l'amélioration du rendement dans l'agriculture et des véhicules plus efficaces, ainsi qu'une meilleure gestion de la flotte dans le secteur des transports.



Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.