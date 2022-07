Accenture : contrat de 10 ans et 199 M$ avec la TSA

Accenture Federal Services (AFS), une filiale d'Accenture, a remporté un contrat de 199 millions de dollars sur 10 ans avec la Transportation Security Administration (TSA) du Department of Homeland Security (DHS) des États-Unis, afin de lui fournir une large gamme de services informatiques dans le cadre du système Secure Flight.



Secure Flight est un programme qui améliore la sécurité des transports en comparant les noms des passagers aux listes de voyageurs de confiance et aux listes de surveillance du gouvernement.



Selon sa directrice générale Maurine Fanguy, AFS améliorera le système en incorporant des technologies émergentes, y compris l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.



L'objectif est de faire passer le système de contrôle des passagers de son architecture actuelle à des technologies open source afin de réduire les coûts d'exploitation du programme tout en améliorant la sécurité et en maintenant son engagement envers le droit à la vie privée des passagers.



