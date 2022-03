Accenture : contrat de 118 M$ avec le département d'Etat US

Accenture Federal Services remporte un contrat de gestion des données de 118 millions de dollars auprès du département d'État américain pour fournir un soutien à la gestion des données au Bureau des affaires consulaires de l'agence.



AFS soutiendra l'agence avec des services pour réduire les risques de fraude et de réplication des données associés aux passeports et aux visas.

AFS fournira un support d'ingénierie pour une base de données du département d'État qui sert de plaque tournante pour le flux d'informations entre d'autres branches du gouvernement américain afin de soutenir la sécurité intérieure.



' AFS est ravi d'aider le département d'État à automatiser et à normaliser la façon dont les données sont partagées afin d'améliorer la vitesse et la qualité opérationnelles de l'agence ' a déclaré John Goodman, DG d'AFS.



