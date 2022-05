Accenture : contrat de 175 M$ avec la NASA

Accenture annonce que Accenture Federal Services (AFS) a remporté un contrat de 175 millions de dollars portant sur du crowdsourcing et autres solutions participatives pour le compte de la NASA.



Pour rappel le crowdsourcing est un concept qui s'appuie sur l'intelligence, l'inventivité, le savoir-faire et les compétences du grand public.



Dans le cadre de ce contrat, AFS a ainsi la possibilité d'aider la NASA à exploiter des méthodologies supplémentaires et à engager de nouveaux partenaires pour faire évoluer les capacités innovantes de crowdsourcing de la NASA.



La durée de ce contrat de services de support crowdsourcing est de trois ans, précise Accenture.



