Accenture : contrat de 98 M$ avec l'agence de santé US

Accenture Federal Services annonce avoir remporté un contrat de 98 millions de dollars auprès de la Defense Health Agency portant sur l'exploitation et l'amélioration du Joint Medical Common Operating Picture (MedCOP), une plate-forme qui fournit un tableau complet de la situation en matière de commandement et de contrôle médical, à destination du ministère de la Défense et des commandements des forces armées.



'Une image opérationnelle commune est sans doute l'un des outils les plus efficaces pour créer une compréhension partagée de l'espace de combat', a déclaré Kevin Heald, directeur général d'Accenture Federal Services et responsable du portefeuille de la sécurité nationale.



'Accenture Federal Services est honoré d'être sollicité pour diriger la synchronisation des données sur plusieurs domaines de réseau et offrir une collaboration et un partage d'informations en temps quasi réel à l'échelle mondiale à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté médicale', a-t-il ajouté.





Le contrat MedCOP a une durée d'exécution de cinq ans.



