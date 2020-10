Accenture : des changements dans l'organigramme du groupe

05/10/2020 | 15:28

Accenture annonce aujourd'hui des changements au sein de son comité de gestion mondial, ainsi que dans sa branche au Royaume-Uni et en Irlande.



Bhaskar Ghosh a été nommé directeur de la stratégie, avec effet immédiat. Il sera notamment en charge des investissements de la société. Il continuera à diriger la stratégie de croissance de l'activité Industry X d'Accenture, qui comprend la fabrication numérique et les produits et plates-formes intelligents.





Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2021, Simon Eaves occupera la fonction de directeur d'Accenture au Royaume-Uni et en Irlande, avec la responsabilité globale des industries et des services d'Accenture dans ces pays.



Olly Benzecry, qui était directeur général et président d'Accenture au Royaume-Uni et en Irlande depuis 2011, restera président jusqu'à sa retraite à la fin du mois d'août 2021.





