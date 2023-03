Accenture : développe la plateforme de divertissement de TELUS

Accenture a annoncé, hier, faire équipe avec TELUS dans le développement de la plateforme de divertissement de nouvelle génération et de vie numérique personnalisée de TELUS.



En tirant parti des solutions d'Accenture, TELUS a lancé une plateforme pour la télévision et le contenu OTT par phases, accessible ' sur n'importe quel appareil, n'importe quand '.



Les capacités futures de la plateforme intègreront des technologies telles que la 5G, l'Internet des objets (IOT) et l'automatisation intelligente pour permettre des services de vie numérique.



' Notre collaboration avec TELUS a aidé l'entreprise à atteindre les capacités techniques, l'évolutivité commerciale et l'esprit d'innovation qu'elle recherchait ', a déclaré Andrew Marchant, directeur général d'Accenture.



' La plateforme servira de pierre angulaire aux nouveaux services de la vie numérique tels que la domotique plus intelligente, les soins de santé, les jeux en nuage, la sécurité, les expériences VR/AR, etc. ', a précisé Amit Nag, vice-président, divertissement et habilitation, TELUS.



