Accenture : distingué par un rapport Peak d'Everest Grop

Accenture annonce avoir été nommé 'Leader' dans le rapport inaugural 'PEAK Matrix for Pega Service Providers 2021' d'Everest Group.



Selon Everest Group, Accenture se différencie sur le marché des services Pega tout en se distinguant aussi en matière de vision, de stratégie, d'innovation et d'investissements.



