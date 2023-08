Accenture et Coca-Cola Bottlers Japan créent une entreprise commune

Coca-Cola Bottlers Japan Inc, une filiale consolidée de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, et Accenture vont former une coentreprise qui débutera en janvier 2024. Via ce projet, l'objectif de Coca-Cola Bottlers Japan est de devenir une organisation axée sur les données avec des opérations administratives et de back-office rationalisées. Avec la création de cette entreprise commune, Coca-Cola Bottlers Japan Group vise à devenir un embouteilleur mondial rentable et profitable. De son côté, Accenture fournira des services locaux de gestion et apportera son aide dans le processus d'entreprise.



Certaines fonctions de la division des technologies de l'information (I.T.), ainsi que celles liées aux ressources humaines, aux affaires générales, à la finance, à l'approvisionnement, au service clientèle et à l'assistance aux ventes seront transférées à cette coentreprise.



Ces fonctions sont actuellement gérées par Coca-Cola Bottlers Japan Business Services, responsable des services administratifs et d'assistance du groupe Coca-Cola Bottlers Japan.