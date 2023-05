Accenture : étend ses relations avec Blue Yonder

Afin de doter les entreprises de chaînes d'approvisionnement résilientes, réactives et durables, Accenture annonce soutenir Blue Yonder dans l'ingénierie et la fourniture de nouvelles solutions et capacités, dans le cadre d'une expansion stratégique de leur relation.



Ensemble, les deux entreprises ont l'intention d'aider les organisations à accélérer la transformation et à réinventer leurs chaînes d'approvisionnement afin d'alimenter une croissance rentable et d'optimiser les coûts, tout en faisant du bien aux personnes et à la planète.



Les ingénieurs de la plateforme cloud-native d'Accenture et les experts de l'industrie travailleront avec Blue Yonder pour concevoir, définir, valider et construire de nouvelles solutions sur la plateforme Blue Yonder Luminate.



' Les entreprises doivent maintenant se concentrer sur le renforcement de la résilience et de l'agilité pour stimuler la croissance et la rentabilité ', a déclaré Paul Daugherty, responsable exécutif chez Accenture.



Duncan Angove, directeur général de Blue Yonder, a ajouté : ' Cette relation profitera à nos clients communs, en leur fournissant des offres de chaîne d'approvisionnement de bout en bout qui répondent à leurs besoins et aident leur entreprise à se développer et à faire des bénéfices. '



