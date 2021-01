Accenture : fait l'acquisition du brésilien Real Protect

Accenture annonce avoir acquis Real Protect, un fournisseur privé de services gérés de sécurité et de cyberdéfense (MSS) basé au Brésil, étendant ainsi sa présence en Amérique latine.



Fondée en 2005, Real Protect fournit des solutions personnalisées à ses clients à travers le Brésil. Le portefeuille de la société comprend aussi des capacités de surveillance des menaces, de détection et de réponse aux incidents.



Selon Kelly Bissell, qui dirige Accenture Security à l'échelle mondiale, 'le Brésil continue d'être un haut lieu de la cybercriminalité' et l'acquisition de Real Protect constitue donc 'un complément naturel' à l'activité d'Accenture dans la lutte contre les cybermenaces.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été révélés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.