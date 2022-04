Accenture finalise l'acquisition d'AFD.TECH

Accenture (NYSE : ACN) a finalisé l’acquisition d’AFD.TECH, une société indépendante spécialisée dans l’ingénierie, l’exploitation et les services liés aux réseaux. L’intention d’acquérir AFD.TECH a été annoncée le 15 décembre 2021. Les détails financiers de l’opération ne sont pas divulgués.

Les équipes d’AFD.TECH, composées de plus de 1 600 professionnels hautement qualifiés rejoignent Accenture, apportant ainsi des expertises multidisciplinaires en matière d’ingénierie, de conception, de déploiement et d’exploitation de réseaux nouvelle génération, tels que la 5G et la fibre.

L’expertise des équipes d’AFD.TECH, combinée avec celle d’Accenture Cloud First, permet de fournir un large éventail de savoir-faire reconnus, d’excellence opérationnelle et d’ingéniosité humaine pour aider les clients à mener à bien une transformation de bout en bout de leurs différents réseaux.

